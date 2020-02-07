"В ближайший час с сохранением до 21 часа, 07 февраля в Москве ожидается ветер порывами 12-17 м/с, слабая метель. На дорогах гололедица" — сообщили в пресс-службе главка.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует обходить щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и избегать внезапных маневров на дороге.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", — предупреждают спасатели.