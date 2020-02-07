Занятость кресел в самолетах составила 95,8% — на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Компания связывает рост пассажирских перевозок с активностью работы ключевых туристических партнеров и развитием флота. Отмечается, что в 2019 году компания повысила кресельную емкость благодаря вводу в парк трех воздушных судов Boeing-777-300ER и трех Boeing-767-300.

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Туроператор Anex Tour является ее стратегическим партнером.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Азур Эйр" зарегистрировано в 1995 году в Красноярске. 100% уставного капитала авиакомпании владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.