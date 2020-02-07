"Январь и февраль – пик туристического сезона для Вьетнама из-за Нового года по Лунному календарю, однако сейчас популярные курорты страны – Нячанг и Дананг, а также бухта Халонг пустуют. Из-за эпидемии коронавируса Вьетнам приостановил авиасообщение с КНР и прекратил прием китайских туристов", — пишет издание.

Газета отмечает, что Вьетнам, как и большинство азиатских туристических рынков, сильно зависит от китайских туристов. Сейчас из-за коронавируса на курортах страны отдыхают преимущественно местные туристы, южнокорейцы и европейцы — но их в разы меньше, чем китайцев.

"В частности, бухту Халонг в минувшее воскресенье посетили 4,3 тыс. путешественников, хотя обычно там бывает по 6-8 тыс. человек в день. А на курорте Нячанг сейчас отдыхают туристы из России и Южной Кореи, многие из них ходят по улицам в масках. Достопримечательности на курорте пустуют" – сообщает издание.

В 2019 года Вьетнам посетило 18 млн иностранных туристов – это на 16,2% больше, чем годом ранее. В 2020 году в стране ждут 20,5 млн гостей. Доходы от туризма составляют $35 млрд – это 10% ВВП.

В январе Вьетнам посетили 644,7 тыс. китайских туристов (+72,6% по сравнению с прошлым годом) – это треть от общего турпотока в страну.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, вскоре вирус распространился по миру. В Китае зафиксировано более 31 тыс. случаев коронавируса, за его пределами — 220 случаев. От болезни скончались уже 638 человек в Китае и один человек за границей.