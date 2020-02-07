"Гостей фестиваля в этот день ждет много ярких событий: шоу белых ростовых медведей, фотозона "У самого синего моря", 5 интерактивных тематических локаций, на которых гости парка смогут проявить свою силу, ловкость, удачу и сноровку, а так же сделать необычную фотографию, семейная анимационно-развлекательная программа у главной сцены, в которой примут участие все желающие, большая игровая эстафета", — говорится в сообщении.

За прохождение эстафеты и локаций гости праздника получат "мормыши" — значки, которые нужно будет опустить в барабан, чтобы принять участие в розыгрыше главного приза — килограмма красной икры.

Главным событием праздника станет зимняя рыбалка. Победители получат призы за самую крупную рыбу и самый большой улов.

Фестиваль рыбной ловли "Мормышка" проводится в Сергиевом Посаде второй год и уже стал одним из основных событий проекта "Зима в Подмосковье".

Принять участие в празднике и соревнованиях может любой желающий. Регистрация участников будет проводиться непосредственно перед стартом. Начало соревнований в 10:00.