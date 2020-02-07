"Канатные дороги и трассы на Эльбрусе 7 февраля не работают в связи с сильным ветром и длительным снегопадом", — говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС по КБР, в горах республики выше 2 тыс. метров лавиноопасно, вероятно возникновение ЧС и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин.

Канатная дорога на Эльбрусе является самой высокогорной, не имеющей аналогов в России и в Европе. Нижняя станция подъемника "Мир" — "Гарабаши" на Эльбрусе расположена на высоте 3455 метров над уровнем моря, а верхняя — 3847 метров.

Курорт имеет три горнолыжные трассы общей протяженностью 12,21 км.