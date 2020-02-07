"Все граждане размещены в отдельных каютах, они обеспечены питанием, им предоставлена возможность связываться с родственниками по телефону и через Интернет. Каких-либо жалоб от них в генконсульство не поступало", — говорится в сообщении, распространенном генконсульством в пятницу.

В консульстве отметили, что на борту лайнера находятся медицинские работники, проводится дезинфекция.

5 февраля круизный лайнер World Dream компании Genting Cruise Lines был отправлен на карантин в Гонконге. На борту судна 1,8 тыс. пассажиров и примерно такое же число членов экипажа, им не разрешено сходить на сушу до окончания проверок на наличие коронавируса. У троих граждан КНР, находившихся на борту, было подтверждено заражение коронавирусов, у нескольких членов экипажа были выявлены симптомы острого респираторного заболевания, однако диагноз пока не подтвержден.

Четверо членов экипажа отправленного на карантин в Гонконге лайнера являются гражданами РФ, среди пассажиров российских граждан нет.