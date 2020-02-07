"С конца марта "Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы между Симферополем и Красноярском четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing-737, время в пути составит около пяти часов", — говорится в пресс-релизе.

"Аэрофлот" планирует осуществляться рейсы до 25 октября 2020 года.

Аэропорт напоминает, что в 2019 году это направление обслуживали воздушные суда авиакомпании Nordwind. Они возобновят полеты из Красноярска в Крым с июня текущего года. "Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом 2020 года значительно вырастет", — отмечает авиаузел.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяющая компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".