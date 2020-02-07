По его данным, граждане КНР, за которыми будет вестись наблюдение, прибыли в Екатеринбург самолетом в пятницу утром.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", в Екатеринбург в 09:59 по местному времени приземлился рейс из Пекина.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, на 7 февраля в Свердловской области были обследованы 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых впоследствии появились симптомы ОРВИ, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Как сообщалось, разворачивать центр наблюдения за гражданами КНР на базе "Бодрости" в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача начали в Екатеринбурге в четверг.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них — россияне. Среди них зараженных не выявлено. По состоянию на 6 февраля все эвакуированные в Тюмень россияне и иностранцы, а также китайская студентка, которая проходит лечение в областной инфекционной больнице чувствуют себя хорошо.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.