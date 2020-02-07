Госдепартамент США сообщил, что в двух самолетах, вылетевших из Уханя, находится порядка 320 человек. Один самолет направляется в Техас, второй — в Небраску.

США ранее уже вывозили группы своих граждан из Уханя, а Канада — нет.

В министерстве иностранных дел Канады сообщили, что рейс со 176 канадскими гражданами вылетел из Уханя. Перед посадкой в самолет врачи проверили состояние здоровья каждого пассажира. Также проверка ждет их, когда самолет приземлится в Канаде.

Япония также активно вывозит своих граждан из Уханя. Четвертый эвакуационный рейс из Уханя приземлился в аэропорте Токио в пятницу. На борту находились 198 граждан Японии и члены их семей, теперь всех прибывших отправят в карантин. Ранее в Японию из Уханя на самолетах прибыли 550 японских граждан.

Ухань — город с многомиллионным населением, из которого новый тип коронавируса распространился по всей территории Китая и за его пределы. В Китае зафиксировано более 31 тыс. случаев коронавируса, за его пределами — 220 случаев. От болезни скончались уже 637 человек в Китае и один человек за границей.