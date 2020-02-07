По его словам, при отражении воздушного удара израильских ВВС, сирийскимиправительственными войсками активно применялись комплексы противовоздушной обороны. При этом в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс "Тегеран-Дамаск" с 172 людьми, сказал Конашенков.

Он заявил, что лайнер едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня".

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийскойПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе "Хмеймим", — сказал Конашенков.

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — заявил представитель Минобороны РФ.

"Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей", — отметил Конашенков.

"Движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят. Не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск", — заявил он.

Как сообщалось, 8 января украинский пассажирский самолет Boeing, который должен был лететь в Киев, разбился в районе международного аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой. В Иране заявили, что ждали тогда атаку со стороны США.