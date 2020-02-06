Так, порядка 30% иностранных туристов в Японии – граждане Китая. При этом траты китайских путешественников в прошлом году составили почти 40% от общих расходов туристов.

"Это ужасная ситуация, месяцы с января по июль будут очень напряженными. В ближайшие три-шесть месяцев в Японии точно не будет большого числа китайских туристов", — пишут СМИ.

Страдают не только отельеры, но и магазины, а также различные предприятия в Токио – они стали зависимы от расходов китайских туристов.

"Первоначальные ожидания, что во время Олимпиады в Токио в июле-августе доходы от туризма вырастут на $18 млрд, могут не оправдаться. Продолжительность эпидемии коронавируса определит, сколько процентов от этой суммы будет в итоге потеряно", — отмечают СМИ.