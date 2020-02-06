Документ размещен на портале regulation.gov.ru. Он состоит из десяти глав, которые описывают: организацию орнитологического обеспечения полетов и функции конкретно работников оператора аэродрома; действия экипажей воздушных судов при полетах в сложной орнитологической обстановке; регламенты отпугивания птиц от аэродромов и расследования случаев столкновений самолетов с птицами. Отдельная глава посвящена проведению занятий по авиационной орнитологии.

Публичное обсуждение проекта продлится до 27 февраля.

В настоящее время орнитологическое обеспечение полетов регулируется федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ". В этом документе требования к защите от птиц не конкретизированы, раскрываются в общих чертах. О разработке отдельных подробных правил Минтранс уведомлял на regulation.gov.ru в конце января. В случае согласования они могут вступить в силу в июне 2020 г.

В августе прошлого года самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы.