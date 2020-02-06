"В Москве наиболее востребованными стали гостиницы высокого ценового сегмента и дорогие гостиницы среднего сегмента – их загрузка достигла 82-85%, в первую очередь за счет роста турпотока", — сообщили в компании.

В JLL отметили, что несмотря на рост загрузки, отели не наращивают тарифы из-за высокой конкуренции. "Разница в ценах между гостиницами этих сегментов составляет 1-1,5 тыс. рублей, что фактически приводит к тому, что гостиницы конкурируют за одного гостя, независимо от своего позиционирования", — пояснили в компании.

Аналогичная ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге, где наибольшей популярностью также пользовались отели высокого ценового сегмента и дорогие гостиницы среднего уровня. Их загрузка составила 76% и 73% соответственно.

"Такие отели обладают хорошо развитой MICE инфраструктурой (для деловых туристов — ИФ), а популярность Петербурга как MICE-направления растет. Средний тариф гостиниц в высоком сегменте по итогам 2019 года составил 7 тыс. рублей, в дорогом среднем – 5,1 тыс. рублей", — отметили в JLL.

В компании добавили, что ожидания от 2020 года на рынке гостиничной индустрии настороженно оптимистичные. "При условии отсутствия турбулентности в экономико-политической жизни страны, 2020 год станет успешным для гостиничного рынка. Основную динамику мы ожидаем за счет роста загрузки", — заключили в JLL.