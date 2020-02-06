Согласно письму (есть в распоряжении "Интерфакса"), которое председатель оргкомитета фестиваля, президент Федерации рыболовного спроста России Андрей Крайний направил губернатору Тверской области Игорю Рудене, оргкомитет принял решение отменить XII Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка", который планировалось провести 1 марта 2020 года в Конаково (Тверская область).

Это решение принято "в связи с эпидемиологической ситуацией, осложненной распространением коронавируса 2019-nCoV, а также с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием надежного ледового покрова в акватории Волги в Тверской области", говорится в письме.

Фестиваль "Народная рыбалка" в РФ проводится с 2012 года. Его идея была предложена Владимиру Путину 11 января 2012 года во время встречи с рыбаками-любителями. На ней же ему предложили возглавить попечительский совет фестиваля. Согласно сайту фестиваля, кроме Путина, в совет также входит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За эти годы прошло 11 всероссийских этапов, десятки региональных и сотни местных рыболовных праздников "Народная рыбалка". Все привлеченные спонсорские средства расходуются исключительно на проведение мероприятия. Главным призом традиционно является автомобиль.