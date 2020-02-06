"Чемпионат мира по футболу 2018 года положительно повлиял на имидж России. Загрузка гостиниц всех сегментов в Москве и Петербурге стала рекордной в 2019 году. Так, брендированные отели Москвы были заполнены на 78% (+2% по сравнению с 2018 годом), Петербурга – на 68% (+7%)", — рассказали в компании.

В JLL уточнили, что средняя стоимость гостиничного номера в Москве в 2019 году составила 5,9 тыс. рублей, что обеспечило доходность в 4,6 тысяч. При этом средние цены на размещение в отсутствие в городе мега-событий вроде ЧМ-2018 стали снижаться: на 18% подешевели номера в эконом- и отелях среднего уровня, до 30% — в дорогих гостиницах.

Показатель RevPAR (доход на доступный номер в день) в Москве сильнее всего вырос в гостиницах класса люкс. Средний тариф в этих средствах размещения составил 20 тыс. рублей, загрузка — 72%.

"Год стал успешным и для гостиничного рынка Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что рынок не получил ожидаемых результатов от проведения чемпионата мира 2018, это стало существенным вкладом в продвижение города", — отметили в JLL.

Средняя стоимость номера в отелях Северной столицы составила 7,1 тыс. рублей, загрузка – 68%. "Лидером стал среднеценовой сегмент, куда входят преимущественно крупные гостиницы с обширным номерным фондом, ориентированные на туристические группы. Рост RevPAR составил 20%, причем загрузка и тарифы росли в равных пропорциях", — рассказали в компании.