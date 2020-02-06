"Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации (японского) контактного лица ... граждан Украины среди 10 подтвержденных случаев нет", — говорится в сообщении.

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденным заражением коронавируса в больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов тестирования, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

"Центр общественного здоровья Украины направил пограничной службе письмо с информацией об этой ситуации с целью координации действий при проведении соответствующих мер реагирования", — добавили в Минздраве.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако затем выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме. В целом на лайнере количество зараженных новым типом коронавируса достигло 20 человек.

5 февраля МИД Украины сообщил, что на борту круизного лайнера у берегов Японии находятся 25 граждан Украины — члены экипажа судна.