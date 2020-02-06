"К участию в программе театрального фестиваля приглашаются спектакли, поставленные по текстам Толстого (художественным и публицистическим), а также по биографическим материалам. Оргкомитет фестиваля отдает предпочтение постановкам, созданным в последние три года или готовящимся к премьере и подходящим для открытых площадок. Спектакли могут быть различных жанров, из разных городов, как на русском, так и иностранном языке", — говорится в сообщении.

Заявки для участия в отборе принимаются до 21 февраля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России, правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех.

Впервые театральный фестиваль состоялся в 2016 году: ведущие российские театры представили спектакли по произведениям Льва Толстого. В последующие годы он приобрел международный статус: в программе появились постановки иностранных театров и встречи с зарубежными режиссерами.

Участниками фестиваля в разное время были Московский художественный театр имени А. П. Чехова, Московский академический театр имени Вл. Маяковского, театр-фестиваль "Балтийский дом", Московский театр Олега Табакова.

Помимо сценической программы, фестиваль предлагает зрителям и образовательные проекты: дискуссии, квесты, аудиопрогулки, путеводители по усадьбе. В 2019 году фестиваль посетило более 9 тыс. человек.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.