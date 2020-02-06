"Мы сегодня заканчиваем вывоз своих пассажиров. Нашим пассажирам с билетами на 8, 9, 10 и 13 февраля мы предложили более ранние вылеты. Таким образом, программа выполнена", — сказали в пресс-службе.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что полетная программа компании в Китай отменяется вплоть до конца зимнего расписания. С 7 февраля закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург-Пекин; с 8 февраля — Владивосток-Пекин; с 9 февраля — Екатеринбург-Казань-Харбин и Владивосток-Харбин; с 10 февраля — Красноярск- Харбин; с 13 февраля — Екатеринбург-Харбин.

Накануне авиакомпания предложила пассажирам, у которых есть билеты на рейсы из Китая в Россию с вылетом после 7 февраля, бесплатно переоформить их на ближайшее время.