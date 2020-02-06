Отмечается, что просроченная продукция была доставлена в санаторий "Тарханы", тогда как поставщику ее следовало утилизировать или уничтожить. По данному факту были возбуждены дела по ч.2 ст.14.43 (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов производства, реализации, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан) КоАП РФ.

На предприятие, которое поставило санаторию просроченную молочную продукцию, наложен штраф в размере 310 тыс. рублей, на представителя компании — 25 тыс. рублей, говорится в сообщении.