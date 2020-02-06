"Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам Японии 5 февраля сообщил о 26 гражданах Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера", — сообщил в четверг Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа.

5 февраля в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме. В целом на лайнере количество зараженных новым типом коронавируса достигло 20 человек.