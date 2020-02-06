"Россия направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО комплект номинационных документов "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" для включения объекта в Список всемирного наследия. Подготовкой соответствующих документов с 2017 года занимался Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва (Институт Наследия) по заказу министерства культуры РФ", — говорится в сообщении.

Как уточнил директор Института Владимир Аристархов, слова которого приводит пресс-служба, после проверки документов Центр всемирного наследия ЮНЕСКО передаст их на экспертизу в Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

"Надеемся, что и международный ИКОМОС признает выдающуюся универсальную ценность карельских петроглифов. Окончательное решение, тем не менее, за Комитетом всемирного наследия. Надеемся, что "Петроглифы Онежского озера и Белого моря", уникальный объект археологического наследия, пройдет все процедуры согласования и займёт свое достойное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО", — сказал он.

В настоящее время в Карелии ведется работа по созданию музея наскального искусства под открытым небом.

Петроглифы Онежского озера и Белого моря, расположенные в Республике Карелия — мировой памятник первобытного искусства эпохи неолита, один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплексов наскального искусства. Он находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.