"На сегодняшний день в Тюменском центре, где наблюдаются граждане, эвакуированные из китайского города Ухань провинции Хубэй, ситуация стабильная, все осмотрены со вчерашнего дня и в течение ночи врачами, комплексно осмотрены, оценено их состояние, постоянно измеряется температура. Коронавируса на сегодня нет ни у кого, повышение температуры также нет ни у кого", — сказала Попова журналистам в четверг.

Она подчеркнула, что постоянное наблюдение педиатра осуществляется за детьми, всех граждан осматривают и профильные специалисты.

"Из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение. Не лечение, а наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других — заболевание, не связанное с инфекционной патологией. Поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса", — сказала глава Роспотребнадзора, заметив, что за гражданами продолжается наблюдение и оказывается консультативная помощь.

По словам Поповой, все медицинские исследования и обследования граждан продолжаются, как и лабораторные исследования. "На сегодняшний день диагноза "коронавирусная инфекция" новая не поставлена ни одному из них. Ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов и врачей разных профилей — высоких профессионалов, которые работают в этом центре", — отметил она.