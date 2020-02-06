Sun Family Club для детей открылся 1 февраля в эко-отеле Sandos Caracol Eco Resort & Spa 5* на курорте Плайя-дель-Кармен. Отель находится на первой береговой линии с песчаным пляжем. Его инфраструктура полностью подходит для отдыха с детьми.

Фото: Coral Travel

Макаркова напомнила, что концепция Sun Family Club включает разнообразную развлекательно-познавательную программу для детей от 4 до 16 лет – кружки, творческие конкурсы, спортивные турниры, вечерние шоу талантов, занятия английским языком и другое. Большое внимание при этом уделяется меню – повара готовят ту еду, которую дети привыкли есть в России. Концепция Sun Family Club представлена в 11 странах.

"В Канкун из московского аэропорта Шереметьево можно добраться на прямых чартерных рейсах авиакомпании Royal Flight. Полеты выполняет Boeing 777-300ER раз в 10/11 дней. Предусмотрены 14 кресел бизнес-класса, которые раскладываются в горизонтальное положение", — рассказала Макаркова.

Фото: Coral Travel

Плайя-дель-Кармен – город в мексиканском штате Кинтана-Роо, расположенный в центре курортной зоны Ривьера-Майя на полуострове Юкатан, омываемой водами Карибского моря. Здесь много пляжей, а также магазинов, ресторанов и развлекательных ночных заведений – от шумных танцевальных клубов до баров со спокойной атмосферой.