Как сообщил СМИ министр государственного управления Яак Ааб, компенсации выдаются лицам, желающим посетить в этом году живущих в приграничных районах России родственников или места их захоронения.

"Для посещения проживающих в России на приграничных территориях родственников или мест их захоронения необходимо получить визу, что стоит денег, — пояснил министр. — Чтобы необходимые поездки не сорвались из-за отсутствия денежных средств, предлагаем и в этом году возможность компенсировать расходы на визы. В этом году на эти цели выделено 61 290 евро.

Максимальная сумма возмещения составляет 70 евро на одного ходатая.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать граждане Эстонии, чье местожительство, по данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии и которые желают навестить супруга или супругу, близких родственников, родственников, проживающих на приграничных территориях России, или посетить места их захоронения.

Приграничными российскими территориями считаются город Печоры Печорского района, а также Крупская, Лавровская и Новоизборская волости, Ивангород Кингисеппского района, Большелуцкая и Куземкинская волость или Загривская волость Сланцевского района.