"Спада продаж, связанного с коронавирусом, нет. Конец января и февраль – всегда затишье, пик бронирований наступает позже. Более того, многие туроператоры отмечали ажиотажный спрос на летние туры по акциям раннего бронирования, продажи выросли на 15%. Самые популярные направления – Турция и Европа, эти поездки с Азией никак не пересекаются", — рассказали в турагентской сети ТБГ и "Горячие туры".

В компании добавили, что отмены туров из-за коронавируса все же есть – это Индия и Таиланд, но такие случаи единичны.

"Большинство туристов не отказываются от запланированного отдыха этой зимой, бронирования сохраняют прежние темпы. В лидерах среди направлений на ближайшие зимние даты у наших туристов — ОАЭ, Турция, Таиланд, Италия, Андорра, Австрия и Египет", — сообщили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

В компании отметили, что цены на туры из-за ситуации с коронавирусом не изменились: скидки есть, но они, как правило, касаются определенных дат и отелей.

"При этом спрос на летние туры в этом году в разы превышает показатели 2019 года. Так, спрос на Турцию вырос в пять раз, Грецию, Кипр и Испанию – в четыре раза, Италию – в 2,5 раза, Болгарию – в два раза. Это связано с благоприятным курсом валют и стремлением туристов получить скидки по акциям раннего бронирования", — отметили в TEZ Tour.

В компании "Интурист" отметили, что также не видят спада продаж из-за эпидемии коронавируса. "Китайских туристов не интересовал пляжный отдых на популярных у российских туристов курортах Турции, Греции или Испании, они предпочитали экскурсионные туры. А значит риска заразиться на курортах нет", — пояснили в пресс-службе.

По данным "Интуриста", на популярных пляжных направлениях заметно выросли объемы продаж летних туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно высок рост спроса на туры в Болгарию (плюс 37%), Сочи (плюс 31%) и Крым (плюс 39%).

О росте продаж летних туров сообщили и в пресс-службе туроператора Anex Tour. "Мы не видим спада продаж туров за рубеж из-за эпидемии коронавируса. Наоборот, продажи туров по акциям раннего бронирования в этом году на 8% выше, год назад. Более 25% объемов на сезон уже реализовано", — отметили в компании.

По информации туроператора, с китайского направления россияне переориентировались в основном на ОАЭ и Карибы. "Шри-Ланка и Вьетнам бронируются без изменений, по ним нет и спада продаж. Также российские туристы отдают предпочтение турам в Италию, на них спрос вырос в три раза по сравнению с прошлогодними продажами по акциям раннего бронирования", — рассказали в Anex Tour.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных во всем мире превысило 28 тыс., скончались свыше 560. Многие страны, в том числе, Россия закрыли авиасообщение с Китаем и не пускают к себе иностранцев, которые недавно посещали эту страну.