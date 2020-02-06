"Целью соглашения является создание условий для наращивания объемов въездного и выездного туризма между Россией и Китаем, а также рядом других стран АТР, Среднего Востока и Европейского региона на базе российских и иностранных авиаперевозчиков через аэропорт Жуковский", — говорится в сообщении.

Речь идет о разработке совместных программ, оказании услуг клиентам из числа российских и иностранных граждан, "создании комплексной экосистемы обслуживания международных туристов в формате Global/Asia/China friendly", отмечается в сообщении.

"Совместно с туристическим оператором мы постараемся подготовить комплекс действительно интересных предложений, как для граждан России, так и для туристов из Китая", — приводит пресс-служба слова генерального директора "Рампорт Аэро" Томаса Вайшвилы.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Китае с конца января были приостановлены ввозные чартерные рейсы из РФ в города КНР. Авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта Шереметьево.