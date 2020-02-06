Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, первый полуденный выстрел в Санкт-Петербурге прозвучал 6 февраля 1865 года из центрального двора Адмиралтейства. С 24 сентября 1873 года полуденные выстрелы стали производиться с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В 1934 году по решению руководства города полуденные залпы были отменены как анахронизм. В 1957 году в дни празднования 250-летия Ленинграда красивую петербургскую традицию возродили. С тех пор каждый день неизменно в 12 часов залп из сигнальных орудий Петропавловской крепости возвещает о наступлении полдня в Петербурге.

2 июня 2008 года ежедневный залп крепостных пушек приобрел юридический статус. В Устав Петербурга был внесен дополнительный пункт: "Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости".

Полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости осуществляется силами Музея истории Санкт-Петербурга, частью которого является Петропавловская крепость. Ежедневно полуденный выстрел производит артиллерийский расчет сигнальных орудий. Входящие в его состав канониры состоят в штате музея.