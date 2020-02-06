Решение было принято после того, как у 20 человек на лайнере Diamond Princess, который в настоящее время находится вблизи японского порта Иокогама, было диагностировано заболевание пневмонией, вызываемой коронавирусом.

Кроме того, по сообщению гонконгских властей, коронавирус обнаружен у трех из 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа лайнера, который пришвартован в порту Гонконга.

Как сообщалось, Международная ассоциация круизных линий в связи с распространением коронавируса распространила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР, сообщают китайские СМИ.

Данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой коронавирусом пневмонии, отмечается в уведомлении.

В то же время эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая.

Также Тайбэй запретил, начиная с пятницы, въезд на остров иностранцев, посетивших недавно Гонконг и Макао.

Кроме того, на Тайване введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.

На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.