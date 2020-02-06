Полеты будут выполняться пять раз в неделю на самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.

Вылет из Москвы рейса SU 280 в 19:40, прилет в Сингапур на следующий день в 10:55. Обратный вылет рейса SU 281 в 12:30, прилет в Шереметьево в 18:30.

"Аэрофлот" открывает новые пункты назначения в странах Азии для закрепления позиций на одном из важнейших транзитных рынков Европа-Азия. За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц", — отмечает компания.

В настоящее время полеты между Москвой и Сингапуром пять раз в неделю выполняет авиакомпания Singapore Airlines также на лайнерах А350-900.