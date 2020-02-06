"Региональным аэропортам хотят позволить самостоятельно устанавливать цены на обслуживание авиакомпаний в международных терминалах. С такой инициативой выступила ФАС. Антимонопольная служба направила соответствующее письмо в Международную ассоциацию аэропортов", — говорится в публикации.

По имеющейся у издания информации, ФАС предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 23 апреля 2008 года №293 "О госрегулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий <...>". Проект ведомства в конце декабря прошлого года был направлен в министерство транспорта РФ.

Заместитель главы ФАС Александр Редько в беседе с газетой сообщил, что на данный момент большинство пассажирских авиаперевозок на международных направлениях осуществляется через московские аэропорты, где ставки сборов не регулируются с 2015 года.

По словам Редько, которые приводит издание, инициатива Федеральной антимонопольной службы направлена на выравнивание условий для московских и региональных аэропортов; рост цен на услуги воздушных гаваней не ожидается.

Тем не менее, отмечается в статье, опрошенные газетой перевозчики и эксперты опасаются, что результатом отмены госрегулирования тарифов может стать увеличение издержек авиакомпаний и, как следствие, подорожание билетов из регионов за рубеж.

Отмена регулирования тарифов для Московского авиаузла в 2015 году привела к росту ставок в трех крупнейших российских воздушных гаванях — Домодедово, Шереметьево и Внуково, напоминает газета.