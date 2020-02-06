Данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой коронавирусом пневмонии, отмечается в уведомлении.

Причиной послужило то, что заболевание диагностировано у пассажиров лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится вблизи японского порта Иокогама.

Лайнер 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно было остановлено на рейде порта Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Сначала наличие коронавируса было обнаружено у 9 пассажиров и одного члена экипажа, позднее — еще у 10 человек.

На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что среди пассажиров 24 гражданина России. Позднее поступила информация, что все они здоровы.

Решением японских властей все пассажиры будут 14 дней находиться на судне на карантине.