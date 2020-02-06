Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации.

Согласно новым данным, на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

В среду стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание.