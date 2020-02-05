"Число раненых при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120", — цитирует СМИ представителя администрации города.

При этом посольство РФ в Стамбуле сообщило, что россиян, по предварительной информации, не было на борту самолета.

В среду стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле — ливня и сильного ветра.