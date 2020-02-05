"По предварительным данным местных властей, в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турция россияне не пострадали", — говорится в Twitter посольства.

В провинции Ван за два дня сошли две лавины, есть погибшие. Первая лавина сошла накануне, накрыв микроавтобус с пассажирами и снегоуборщика. Под снегом нашли пять погибших, еще семерых нашли живыми.

Вторая лавина 5 февраля обрушилась на поисково-спасательную группу, которая работала на месте схода первой и искала двух пропавших без вести.