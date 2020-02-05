По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы.

На борту самолета находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Лайнер выполнял рейс PC-2193 из Измира.

Самолет развалился на три части, однако прибывшим на место событий пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле — ливня и сильного ветра.

По данным местных властей, не менее 21 пассажира госпитализировали.

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен в настоящее время закрыт на прием и отправку рейсов.