Речь идет о единственном подтвержденном случае заражения коронавирусом в Финляндии, отмечает портал.

В департаменте здравоохранения округа сообщили, что результаты последних анализов, взятых у больной, подтвердили, что у нее нет инфекции. "Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше нет никаких симптомов инфекции", — сказали в департаменте.

По словам главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса (Markku Broas), в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть — в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми, часть — в домашних условиях в Инари (Inari).

По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.