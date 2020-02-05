Он рассказал, что первоначально компания рассматривала вариант покупки действующего оператора luxury-круизов. "Но в итоге было решено создать свою компанию под новым брендом и построить собственные круизные суда ultra-luxury с нуля. Сейчас технологии развиваются так быстро, что для того, чтобы предлагать лучший продукт, нужно иметь новые лайнеры", — пояснил Капуро.

Всего компания планирует с 2023 по 2026 год построить четыре лайнера уровня luxury водоизмещением 60 тысяч тонн. Каждый из них будет вмещать 500 кают увеличенной площади и не более тысячи пассажиров вместо традиционных для судов такого размера 2,5 тысяч.

"Традиционная особенность дорогих круизов luxury-уровня – нацеленность на более возрастную аудиторию, не имеющую детей. Однако MSC будет позиционировать свои лайнеры и для семейного отдыха, на них будут работать мини-клубы и другая инфраструктура для детей, хотя и не такая обширная, как на обычных больших судах", — добавил Капуро.

Он также сообщил, что с 2017 по 2027 годы компания запланировала инвестиции в строительство 17 новых круизных лайнеров в размере 13,6 млрд евро. Пять из них уже спущены на воду в 2017, 2018 и 2019 годах. Всего флот MSC насчитывает в 2020 году 29 лайнеров не старше 2003 года выпуска.

Глава компании Pac Group, генерального представительства MSC Cruises на российском рынке, Илья Иткин, сообщил, что в 2019 году на лайнерах компании побывали 43,5 тыс. российских пассажиров, это на 34% больше, чем годом раньше. "У нас оптимистичные планы по росту объема продаж на ближайшие годы. На 2020 год наш план – 60 тыс. пассажиров, а к 2023 году их число должно достичь 120 тыс.", — сказал он, добавив, что продажи осуществляют только турагентства-дилеры, их число насчитывает 3 тыс.

Анджело Капуро подчеркнул, что на российский рынок приходится 3% продаж компании, на европейские страны – 23%, Бразилию – 8%, США – 6%, страны Африки – 5%, Китай – 3%, другие регионы – 40%. "MSC – уникальная компания в плане интернациональности пассажиров, никакая нация не доминирует на бортах лайнеров. Продукт формируется таким образом, чтобы он подходил туристам из разных стран. И это находит отражение в продажах, в том числе, на российском рынке. Наш средний рост продаж в 2019 году составил 16%, а в России – 34%", — заметил он.

Компания MSC Cruises создана в 1989 году итальянским бизнесменом Джанлуиджи Апонте, за прошедшие 30 лет она заняла четвертое место среди круизных компаний мира по объему пассажироперевозок. Это крупнейшая частная круизная компания в мире. Входит в группу Mediterranean Shipping Company, созданную Апонте в 1970 году и занимающую второе место в мире по объему контейнерных морских перевозок после датской Maersk.