Как сообщалось, в 2019 году Utair перевезла около 7,8 млн пассажиров, увеличив показатель на 1,7% по сравнению с 2018 годом.

"Все зависит от "максов", скорее всего, "максов" вообще не будет, поэтому пассажиропоток будет примерно таким же", — заявил президент "Utair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

В 2019 году компания ожидала поставку трех Boeing 737 MAX, столько же – в 2020 году, добавил Пермяков.

Он отметил, что Utair обсуждает компенсации за задержку поставок, но речь идет о стандартных условиях при таких случаях.

"У нас заказ небольшой. Boeing, понятно, с большими компаниями, у которых большие заказы, по-другому обсуждает компенсации. У нас будут скорее всего какие-то стандартные условия, которые есть для каждого небольшого заказчика за задержку самолета. И эти компенсации разделятся: часть пойдет лизингодателю, часть пойдем нам", — пояснил Пермяков.

Utair является заказчиком 30 Boeing 737 MAX. Но в марте 2019 года, после двух авиакатастроф с участием 737 MAX 8, их поставки и полеты прекратились по всему миру.