Про эксплуатацию полосы, построенной в отдалении от терминалов, у руководства АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) поинтересовался глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, посетивший аэропортовую выставку NAIS-2020 в среду. Первый замгендиректора МАШ Андрей Никулин заявил министру, что ВПП-3 "функционирует в полной мере, замечаний по ней никаких нет".

"Подумайте, там были предложения по поводу ускорения руления воздушных судов – там один или два кармана разъездов сделать, чтобы ускорить время разъезда", — сказал на это министр.

Никулин сообщил в ответ, что МАШ планирует решить этот вопрос в следующем году.

"Евгений Иванович, на следующий год мы планируем сделать дополнительный карман, дополнительную "рулежку" и четыре стоянки для противообледенительной защиты", — сказал Никулин.

"Оптимизируйте процесс, это важно", — сказал Дитрих.

ВПП-3 открылась для приема самолетов в сентябре прошлого года. Она построена примерно в 6 км от ближайшего к ней терминала B. Сейчас время руления самолетов с полосы до терминалов занимает от 20 до 30 минут.