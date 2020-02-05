Как говорится в решении суда, размещенном на сайте, во взыскиваемую сумму вошли 32,3 млн рублей неосновательного обогащения и 1,4 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Другой информации на сайте пока нет.

Иск 18 был подан в суд июля 2019 года, в нем Росгидромет просил взыскать 48,5 млн рублей, но на заседании 11 декабря 2019 года он уменьшил требования до 33,9 млн рублей основного долга и 7 млн рублей процентов.

В качестве третьего лица привлечено ФГУП "Госкорпорация воздушного движения" (ГК по ОрВД, провайдер аэронавигации).

По действующим правилам плата за метеоданные, передаваемые экипажу перед полетом и во время полета, включена в единый аэронавигационный сбор ГК по ОрВД — его платит авиакомпания.

ГК по ОрВД, в свою очередь, закупает метеосводки у ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета". Сообщалось, что за предоставление метеорологической информации в 2019 году ГК заплатила ФГБУ 998 млн руб.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" входит в "Аэрофлот" — крупнейшую авиационную группу в РФ. "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте) объединяет также "Россию" (средний сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".