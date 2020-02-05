Итоги года были озвучены Бегловым в рамках рабочего визита в министерство экономического развития РФ.

"В прошлом году северную столицу посетили 10,4 млн туристов. Из них более 4,9 млн – граждане иностранных государств, почти 5,5 млн – жители России. По сравнению с 2018 годом турпоток увеличился на 26,8%. Специалисты связывают такой значительный рост с увеличением прямых авиасообщений Санкт-Петербурга с городами мира. В прошлом году открыто 14 новых авиарейсов", — отметили в пресс-службе.

В новогодние праздники в городе побывало более 500 тыс. туристов. Беглов отметил, что в 2019 году стало на 10% больше гостей, приезжающих на различные выставки и форумы.

"Многие гости, посетив Чемпионат мира по футболу в 2018 году, захотели продолжить знакомство с нашим городом и вновь приехали в Петербург", — добавили в пресс-службе.

"У Санкт-Петербурга огромный потенциал для развития делового туризма. В городе сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов. По прогнозам, в 2020 году число участников статусных событий вырастет еще на 10%", — подчеркнул Беглов.

С 1 октября 2019 для иностранных гостей были введены электронные визы. По данным властей города, за четыре месяца выдано более 112 тыс. таких виз.