"Сегодня в Тюменскую область прибыли два борта из Уханя, доставлено 144 гражданина, из них 128 граждан РФ, 16 граждан Содружества Независимых Государств", — сказала Голикова в среду на встрече президента РФ с членами правительства.

Она сообщила, что в числе доставленных в Тюменскую область десять человек из Белоруссии, один — из Армении, три — из Казахстана, один — из Таджикистана.

По словам Голиковой, все доставленные в Тюменскую область "изолированы на 14 дней в Тюменском лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

"Заболеваний ни у кого нет", — заявила Голикова.

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" расположен в поселке Винзили в 30 км от Тюмени вдали от жилой застройки. Эвакуированные будут там находиться 14 дней в режиме изоляции. Территория центра, вокруг которой выстроено два периметра ограждения, будет охраняться Росгвардией.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медицинских отходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, "чтобы взрослые могли поиграть". Будет организовано четырехразовое питание. Постояльцам обеспечат выход в интернет. Эвакуированных поместят в отдельные номера — контактировать между собой они не будут. Исключение — семьи, их разместят вместе. Предусмотрены специальные номера из нескольких комнат для семей с детьми.