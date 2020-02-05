"С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она пояснила, что такое решение было принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вице-премьер добавила, что продолжается сокращение числа чартерных рейсов из Китая в Россию. "Сокращается количество чартерных рейсов — сегодня их будет выполнено только два", — отметила Голикова.

Она напомнила, что с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри России власти намерены прекратить все чартерные рейсы.