ФГУП "Росморпорт" подвело итоги запроса котировок в электронной форме сразу по двум контрактам в отношении морского круизного терминала в порту "Пионерский", строительство которого было официально приостановлено осенью 2019 года. Первый контракт — консервация объекта, второй — его окончательная достройка и введение в эксплуатацию.

Предстоящие работы обсудили на совещании в Калининграде с участием заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова, заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захария Джиоева, руководства ФГУП "Росморпорт".

В ходе совещания было отмечено, что объект должен быть построен до конца 2021 года.

Как подчеркнул Рольбинов, регион выполняет свои обязательства в части возведения инженерных сетей к терминалу. Для работы терминала будет построена дорога, соединяющая территорию порта с трассой на Калининград. Новый маршрут пройдет в объезд "Пионерского" через Светлогорский район. Это улучшит инфраструктуру двух приморских муниципалитетов, обеспечит транспортную доступность прилегающих поселков.

В настоящее время строительство терминала, начатое в феврале 2018 года, приостановлено.

Как сообщалось, "Росморпорт" в ноябре 2019 года расторг контракт с ООО "Больверк", которое являлось подрядчиком строительства круизного терминала в "Пионерском". В начале декабря было возбуждено уголовное дело в отношении руководства, которое подозревается в хищении 1,6 млрд рублей.

Общая готовность объектов портовой инфраструктуры терминала на сегодня составляет 27,66% от предусмотренного контрактом объема работ.

В ноябре 2017 года по итогам конкурса с ограниченным участием ФГУП "Росморпорт" определило ООО "Больверк" генподрядчиком строительства. Стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей. В рамках контракта "Больверк" должен был инвестировать в проект собственные средства в размере 851 млн рублей.

Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год.

Первые круизные суда в "Пионерский" должны были зайти летом 2020 года.