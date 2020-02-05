Как отметили в пресс-службе, субсидии будут составлять до 20% от общего объема затрат, фактически понесенных на территории республики Крым и документально подтвержденных.

"Благодаря сериалам и фильмам многие территории становятся популярными туристическими направлениями. Согласно исследованию Tourism Competitive Intelligence, 40 млн туристов выбирают для посещения страны, в которых снимали популярные фильмы. Более 10% туристов отмечают, что именно кинокартины становятся значительным фактором при выборе маршрутов путешествий. Например, в Петербурге появились десятки экскурсий после фильма "Питер FM", — сообщил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

В среднем затраты на производство полнометражного кинофильма в РФ составляют 100-150 млн рублей.

По мнению руководителя АНО "Кинокомиссии Республики Крым" Константина Малолетнева, субсидии для кинокомпаний в конечном счете приведут к росту турпотока в Крым, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению региона как в России, так и на международной арене.

Первоначальный объем средств из бюджета республики на субсидирование затрат кино- и телепроизводителей составит 30 млн рублей.