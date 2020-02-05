"Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца — большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков", — говорится в сообщении зоопарка.

Отмечается, что кошки маргай очень скрытны, сейчас самка стала еще более осторожной: из своих укрытий они с малышом чаще выходят вечером и ночью.

Сотрудники зоопарка выяснили, что родился самец.

Кошки маргай (длиннохвостые кошки) обитают во влажных густых вечнозелёных лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики. Относятся к числу животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Также биологи зоопарка внимательно наблюдают за тем, как подрастает детеныш мелких приматов — серебристых игрунок, первый не только у своих родителей и для Новосибирского зоопарка, но и для всех российских зоопарков. Пара серебристых игрунок живет Новосибирском зоопарке с 2018 года.