"Здесь нужно еще разобраться", — сказала глава ведомства Анна Попова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее СМИ сообщали, что прибывшее 3 февраля в Йокогаму круизное судно Diamond Princess осталось на рейде для проведения проверки всех пассажиров после того, как у одного из них был выявлен новый тип коронавируса. К утру среды оказалось, что коронавирусом инфицированы девять пассажиров и один член экипажа. На борту лайнера находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Лайнер останется на карантине в Иокогаме не менее 14 дней. Во время действия карантина туристам обеспечат питание и бесплатный доступ в интернет.