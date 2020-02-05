"Холдинг РЖД готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая. По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров до мест их проживания", — сообщили в пресс-службе монополии.

Ранее в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что граждане РФ, планировавшие вернуться из Китая не в Москву, а другие регионы страны, будут доставляться туда бесплатно.

"Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом", что тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — ИФ), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в Шереметьево, "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", — сказал Дитрих.