Как следует из данных единого федерального реестра, на 5 февраля 2020 года международным въездным туризмом занимаются 3195 туроператоров, выездным – 535, а внутренним – 4318 компаний. В основном, реестр растет за счет компаний, занимающихся внутренним и въездным туризмом, число туроператоров по выездному туризму постоянно снижается.

Согласно приказам Ростуризма, в январе ведомство исключило из единого федерального реестра туроператоров 58 компаний, крупных среди них нет.

Большинство туроператоров были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, пять компаний исключены после подачи заявления о прекращении туроператорской деятельности. Сведения об одном туроператоре удалили в связи с его исключением из членов ассоциации "Турпомощь".