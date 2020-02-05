Интерес путешественников к полетам в Гонконг начал ослабевать еще ранее — из-за антиправительственных протестов, которые охватили город, а распространение нового коронавируса только усилило эту тенденцию.

American Airlines и United Airlines, а также Delta Air Lines ранее уже отменили все рейсы в города материковой части Китая. При этом American Airlines продолжала осуществлять перелеты в Гонконг из Лос-Анджелеса и Далласа, а United Airlines — из Сан-Франциско, отмечает MarketWatch. При этом Delta Air Lines не летает в Гонконг.

Еще одним признаком снижения интереса туристов к Гонконгу стало заявление Disney о том, что посещаемость ее тематических парков и гостиниц снизилась в последнее время.